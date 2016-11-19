Büyükşehirden uzman itfaiyeci eğitimi

Konya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı, Uzman İtfaiyeci Yetiştirme Eğitim Programı zarfında 6 şehirden gelen itfaiyecilere 12 jurnal eğitim verdi.

Konya Büyükşehir Belediyesi, Türkiye Belediyeler Birliği ile birlikte Uzman İtfaiyeci Yetiştirme Eğitim Programı düzenledi. Türkiye’nin birincil TSE-ISO-EN 9000 Kalite Yönetim Sistemine sahip itfaiyesi olan Konya İtfaiyesi Eğitim Merkezi (KİTEM) bünyesinde yapılan eğitim programının kapanışında konuşan Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanı Cevdet İşbitirici, itfaiyeciliğin fazla kısa vakit içinde Türkiye’de en manâlı meslekler içerisine gireceğini söyledi. İtfaiyecilerin esas ilkyardım ve itfaiyecilik mesleği ile ilgili aldıkları eğitimler sonucunda kazandıkları veri ve beceriler baştan sona bulundukları şehirlerde karşılaşacakları olaylara daha profesyonel bir şekilde müdahale ederek, yaşanabilecek can ve mal kayıplarını en üye indirmeyi amaçlayan eğitim programına Karaman, Aksaray, Niğde, Giresun, Kilis ve Isparta’dan itfaiyeciler katıldı.

12 jurnal eğitim programında itfaiyecilere 5 katlı yangın ve kurtarma binası, flash-over istasyonu, trafik kazalarına müdahale istasyonu, mazot tank istasyonu, duman evi, kurtarma kulesi gibi zorlu eğitim alanlarında 77 saatlik uygulamalı eğitimler verildi. Program sonunda eğitim bölge itfaiyecilere katılım sertifikaları ibraz edildi.