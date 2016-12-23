Büyükşehire Boşnak heyetten ziyaret

Meslek adamları ile görüşmeler gerçekleştirmek üzere Konya’ya gelen Bosna Hersek Orta Bosna Kantonu Ekonomi ve Tarım Bakanları ile iş adamları heyeti Büyükşehir Belediyesi’ni ziyaret ederek, KOSKİ Genel Müdürü ve Bosna Hersek Fahri Konsolosu Ercan Uysal ile görüştü.

Bosna Hersek Orta Bosna Kantonu Ekonomi ve Tarım Bakanları ile iş adamları heyeti, Konya Büyükşehir Belediyesi’ni ziyaret etti. Heyetle görüşen Büyükşehir Belediyesi KOSKİ Genel Müdürü ve Bosna Hersek Fahri Konsolosu Ercan Uslu, Bosna Hersek ile savaş yıllardan bu yandan aralıksız öğrenci faaliyetleri olduğunu belirterek, ilişkilerin daha uzun yıllar devam etmesi için ekonomik işbirliğine önem atamak gerektiğini ifade etti. Yumuşak Başlı, heyetin Konya’ya yaptığı ziyaretin bu anlamda manâlı bir adım olduğunu vurguladı.

Orta Bosna Kantonu Ekonomi Bakanı Sedzad Milanoviç, Konya ile Bosna Hersek’in şehirleri aralarında işbirliğinin kapılarını açmaya geldiklerini belirterek, gelecekte idareli alanda daha büyük bir işbirliği oluşturacaklarına inandığını açıklama etti. Son dönemde Türkiye’de yaşanan acı olaylardan endişe duyduklarını kaydeden Milanoviç, “Türkiye’ye gönülden desteğimizi söylemek istiyoruz. Türkiye’yi yakından peşine düşüp takip ediyoruz. Gözümüz de gönlümüz de Türkiye’de” dedi.

Kanton Tarım ve Ormancılık Bakanı Salkan Merdzaniç, tarım alanında yaptıkları çalışmaları anlatarak, Konya ile Bosna Hersek arasında yen işbirliği imkanlarını bulmayı ve geliştirmeyi amaçladıklarını söyledi. Heyeti Konya’ya davet eden Anadolu Aslanları İşadamları Derneği (ASKON) Konya Şube Başkanı Yakup Şimşek da Konya ve Bosna arasındaki ticaret hacmini geliştirmeyi, meslek dünyasında karşılıklı olarak birbirlerine katkıda bulunmayı amaçladıklarını belirterek, destekleri için Büyükşehir Belediyesi’ne teşekkür etti.