Büyüleyici bir tur rotası: ‘Hançer Kanyonu’

Turizmciler, “büyüleyici bir tur rotası daha” olarak nitelendirdikleri Hançer Kanyonu’na turistlerin gelebilmesi için doğanın korunarak patika yollar ile yürüyüş parkurlarının yapılmasını istedi.

Saimbeyli ile Kahramanmaraş’ın Göksun ilçesi arasındaki Hançer Kanyonu eşsiz ve büyüleyici manzarasıyla turizme kazandırılmayı bekliyor.

Profesyonel Turist Rehberi Gülcan Akdoğan ile Arkeolog Adem Yıldız bölgede keşif turları yaptılar. Akdoğan ve Yıldız, “Bu muhteşem kanyonun burada kimsesiz kalması ve ziyaret edilmemesi gerçekten çok üzücü. Araştırmalarımızda gördüğümüz kadarıyla dağcıların, doğa yürüyüşçülerin ve fotoğrafçıların tur yapması için hazır bir rota” dediler.

Akdoğan ve Yıldız, kanyonun kültür turizminin yanında doğa turizmi olarak da değerlendirilebileceğini söyleyerek, şunları kaydetti:

“Fakat tüm turistlerin gelmesi için altyapı eksikliği maalesef çok. Buraya öncelikli olarak doğası korunarak patika yollar ve yürüyüş parkurları ile camping alanı yapılmalı. Saimbeyli belediyesinin bu yönde bir çalışma yaptığı söyleniyor. Umarız Adana Valiliği, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, Adana Büyükşehir Belediyesi ve Çukurova Kalkınma Ajansı bu efsane kanyonun projelerine bir an önce hayata geçirilir. Kanyon turizme kazandırılırsa, ekonomisi yetersiz olan Saimbeyli halkı içim yeni geçim kaynağı olabilir.”