Büyüme, ihracat, döviz kuru ve faiz…

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye’nin üçüncü çeyrekteki yüzde 11,1’lik büyümesini değerlendirdi, “İnanıyorum ki yıl sonu itibarıyla da herhalde biz yüzde 7,5 civarında bir büyüme oranını yıllık olarak yakalayacağız” dedi. Türkiye Bilimler Akademisinin ödül töreninde konuşan Erdoğan, üçüncü çeyrekte yakalanan yüzde 11,1’lik büyümenin çok önemli olduğunu belirtti. Cumhurbaşkanı, “İnanıyorum ki yıl sonu itibarıyla da herhalde biz yüzde 7,5 civarında bir büyüme oranını yıllık olarak yakalayacağız” diye konuştu.