Buz altında su arıyorlar

Sosyal Ağ kullanıcısı Emine Kızıltepe sosyal ağ hesabı üzerinden tepkisini bu şekilde dile getirdi. “Şebeke suyu kış aylarında eksik kalan Semiha Şakir köyü çareyi buz kırarak aramakta buldular. Aslında bu bir tedavi yok imkansızlık arayışı ve buna sebep olan millet mevki sahibi millet. İçeride eviniz ne dek sıcak bilmeyiz ama, su çok soğuk. Türkiye’nin ucu diye unutulan Kent değildir insanlıktır. Pahalı musluklarınızdan sıcak su ayarı yaparken bu millet 20 cm buz altında -20 derecede hayvanlarına ve kendileri için su arıyorlar. Buradan Bütün yetki sahiplerine çağrı yapıyorum. Bu imkansızlık, çaresizlik bir an önce giderilmeli. Eğer giderilmezse sizleri de bekliyoruz beraber buz aşağıda su aramaya.”

Ahmet Rıfat Vural