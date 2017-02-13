Buz tutan göl yüzeyinde seksek oynadılar

KONYA (AA) – Seydişehir ilçesindeki Suğla Gölü dondu. Gölü fotoğraflamak için gelen fotoğrafçılar göl üzerinde seksek oynadı.

Hava sıcaklığının gece sıfırın altında 15 derecelere düştüğü ilçede, göl yüzeyi tamamen buzla kaplandı.

Donan Suğla Gölü’nü fotoğraflamak için bölgeye gelen bir grup fotoğraf meraklısı, bol bol fotoğraf çektikten sonra, kalınlığı 40 santimetreyi geçen buz üzerinde ip atlayıp, seksek oynayarak, sık gerçekleşmeyen bu doğa olayının tadını çıkardı.

Buz, fotoğraf meraklılarını sevindirirken balıkçıları üzdü. Bölgedeki balıkçılar balığa çıkacakları günleri dört gözle beklediklerini söyledi.

Balıkçılar, uzun yıllardır böyle soğuk ve karlı bir kış yaşamadıklarını belirttiler.