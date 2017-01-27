Buz tutan gölde en güzel kareyi çekme çabası

KONYA (AA) – Aşırı soğuklar nedeniyle büyük bölümü donarak buz tutan Beyşehir Gölü kıyıları, fotoğraf severlerin akınına uğradı.

Konya’nın Beyşehir ilçesine gelen fotoğraf severler, buz tutan göl üzerinde en güzel kareyi çekebilmek için mücadele veriyor.

Türkiye’nin en büyük tatlı su gölünün büyük bölümünün donarak buz tutması, bölgeye çok sayıda fotoğraf severin de akın etmesine yol açtı. En iyi fotoğrafı çekebilmek için mesai yapan fotoğraf severler, günün büyük bölümünü kıyılarda geçiriyor.

Beyşehir Fotoğraf Topluluğu (BEYFOT) Başkanı Seyit Konyalı, gazetecilere yaptığı açıklamada, Beyşehir Gölü’nün kışın da buz tutmasının ardından farklı güzellikler yansıttığını söyledi.

Gölün buz tuttuğunu haber alan fotoğrafçıların Beyşehir’e geldiğini belirten Konyalı, “Zaman zaman onları düzenlediğimiz fotoğraf etkinliklerinde ağırlıyoruz. Onlara eşlik ediyoruz. Fotoğrafçılar da ilçemizin ve bölgemizin turizm elçisi haline geldiler.” dedi.

Fotoğraf sever Neşe Arı, Beyşehir’e ilk kez geldiğini ve fotoğrafçılarla bir arada bulunduğu için mutlu olduğunu ifade etti.

Fotoğraf tutkunu Mustafa Varol, Beyşehir Gölü kıyılarının buz tuttuktan sonra da fotoğraf açısından harika bir ortam sunduğunu aktardı.