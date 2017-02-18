Buz tutan gölde otomobille gezinti

– Sivas’ta buz kalınlığı 40 santimetreye ulaşan Hafik Gölü’nde bir sürücü otomobiliyle gezinti yaptı

SİVAS (AA) – Sivas’ın Hafik ilçesinde bir kişi, aşırı soğuklar nedeniyle yüzeyi tamamen buzla kaplanan Hafik Gölü üzerinde otomobiliyle gezdi.

İlçeye 2 kilometre uzaklıktaki Hafik Gölü’nün yüzeyinde aşırı soğuklar nedeniyle yaklaşık 40 santimetre kalınlığında buz tabakası oluştu.

Gölün yüzeyinin buzla kaplanmasını fırsat bilen Ferhat Budak (40), otomobiliyle göl üzerinde bir süre gezinti yaptı.

Hafik Gölü’nün güzelliğine dikkati çekmek için böyle bir yola başvurduğunu belirten Budak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, “Gölün yüzeyi 40-50 santimetre kalınlığında buz tuttu. Ben de Hafik Gölü’nü tanıtmak istedim.” dedi.

– 43 köy yolu ulaşıma kapalı

Öte yandan, Sivas’ta kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle 43 köy yolunda ulaşım sağlanamıyor.

İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, merkezde 4, ilçelerden Doğanşar’da 2, Gürün’de 16, Kangal’da 12, Şarkışla’da 7 ve Ulaş’ta 2 olmak üzere 43 köy yolu ulaşıma kapandı.

İl Özel İdaresi ekipleri, merkez ve ilçelerde karla mücadele çalışmalarını sürdürüyor.