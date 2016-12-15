Buz tutan şelale kartpostallık görüntüler oluşturdu

Dinar Belediyesi’ne yan Marsyas Suçıkan Park Sosyal Tesisleri’ndeki şelale, hava sıcaklığının sıfırın altına düşmesi ile dondu. Hava sıcaklığının eksi 10’lara dek düştüğü kentte ve Dinar ilçesindeki şelalenin donduğunu gören vatandaşlar şaşkınlarını gizleyemedi. Yaklaşık 25 metre yükseklikten dökülen şelalenin suyu derin dondurucu havada buz tuttu.

Kartpostallık görüntülerinde oluştuğu yerde İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirine açıklamalarda yer alan Dinar Belediye Başkanı Saffet Acar ise göz kamaştıran doğa olayı ile ilgili şunları söyledi:

“Bu şelale ilçemizin simgesi, Büyüm Menderes Nehri’nin doğduğu yer. Bu sene fazla soğuk oldu bir lahza da. Dolayısı ile gördüğünüz gibi bu şelale dondu ve çok da hoş bir dış görünüş verdi. Güya burası bir Pamukkale görünümünde fazla güzel bir bakış. Dolayısı ile bunu Dinar halkı gördüğü için her gün bu güzel manzarayı görmeye geliyor.”