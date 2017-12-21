Buzağılar üşümesin diye

Ağrı’nın Taşlıçay ilçesinde bir vatandaş, üşüyen buzağılar için ahıra soba kurdu. İlçeye bağlı Aşağı Toklu köyünde çiftçilik yaparak geçimini sağlayan Emrah Deniz adlı vatandaşa ait 2 inek 2 hafta önce doğum yaptı. Deniz, ahırın büyük olması nedeniyle ahırın içinde buzağılar için tahtalarla ayrı bir bölme yaptı.