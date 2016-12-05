Buzlu yollar Çankırı'nın kaya tuzuyla aşılacak

ÇANKIRI (AA) – ÖZGÜR ALANTOR – Çankırı’da Hititlerden kalma tuz mağarasından çıkartılan kaya tuzu, Anadolu’da çetin kış şartlarında buzlanan yolları açmak için kullanılıyor.

Hititlerden günümüze kadar yaklaşık 5 bin yıldır söz konusu mağaradan çıkartılan kaya tuzu, gıdadan sağlığa, sanayiden karla mücadeleye kadar pek çok alanda değerlendiriliyor. Kaya tuzu, talebe göre hem işlenerek hem de ham halde Türkiye’nin birçok noktasına ulaştırılıyor. Kaya tuzu, bazı Avrupa ülkelerine de gönderiliyor.

Türkiye’nin en büyük kaya tuzu rezervine sahip Çankırı’da çıkarılan kaya tuzunun bir bölümü kentteki fabrikalarda işlenerek karla mücadele için hazırlanıyor. Kentte yılda 400 bin ton üretim kapasitesine sahip fabrikada yerin yaklaşık 150 metre altından çıkarılan kaya tuzu, işlendikten sonra talep eden belediyelere ve Karayolları Genel Müdürlüğüne bağlı birimlere gönderiliyor.

Kentteki tuz fabrikasının müdürü Hasan Akgüç, kaya tuzunda Türkiye’nin en büyük rezervine sahip olduklarını, yılda 400 bin ton üretim kapasiteleri bulunduğunu söyledi.

Bunun 200 bin tonunu rafine tuz, 100 bin tonunu da karla mücadele tuzu olarak ürettiklerini bildiren Akgüç, kalan bölümün de diğer alanlar için kullanıldığını dile getirdi.

Çankırı’da 12 yıldır tuz üretimi yaptıklarını belirten Hasan Akgüç, “Rafine tuzun yanı sıra gıda, sanayi, sofra, tekstil ve medikal tuz üretimimiz var. Türkiye’nin her noktasına tuzumuzu ulaştırıyoruz. Yollarda kullanılan kaya tuzuna talep, hava sıcaklığının düşmesiyle önümüzdeki günlerde artacaktır.” dedi.

Geçen yıllarda yaptıkları yatırımlarla yol tuzu üretimi kapasitelerini artırdıklarını vurgulayan Akgüç, “Olumsuz hava koşullarına karşı gelebilecek tüm talepleri karşılamak istiyoruz. Her yıl olduğu gibi bu yıl da yaklaşan kış şartları nedeniyle stoklarımızı hazır tutuyoruz. Yaşanabilecek olumsuzluklara karşı 20 ila 30 bin ton civarında depomuzda sevkiyata hazır tuz bulunduruyoruz.” diye konuştu.

Tuzun içerisindeki maddelerin önem taşıdığına değinen Hasan Akgüç, “Kaya tuzu, karla mücadele kullanımına, sertliği ve içerdiği minerallerden dolayı uzun süre dayanıklı olması açısından daha uygundur. İçerisinde kil gibi katkı maddesi bulunmayan kaya tuzları, daha uzun sürede çözülüp eridiği için yoldaki güvenliği daha uzun süre sağlıyor.” ifadesini kullandı.

Akgüç, ihracatla ilgili de çalışmaları olduğunu, bazı Avrupa ülkeleri ile Rusya’ya da kaya tuzu gönderdiklerini kaydetti.