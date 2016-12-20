Buzlu yollarda düşmeyin

Özel Konya Hospital Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Op. Dr. Yusuf Ziya Karaca, kış aylarında meydana gelen kayma ve düşmelere aleyhinde uyararak, vatandaşların eli ceplerinde yürümemeleri gerektiğini söyledi.

Son günlerde ülkemizin soğuk ve yağışlı havanın etkisi altına girdiğini anlatan Op. Dr. Yusuf Ziya Karaca, “Soğuk havanın getirdiği kar yağışıyla birlikte yollarda kar ve buzlanma olaylarıyla aleyhinde karşıya kaldık. Bu durumda vatandaşlarımız için yürüme konusunda sıkıntılar yaşanıyor. Bu konuyla ilgili uyarı edilmesi gereken bazı hususlar var. Bunlardan birincisi altı lastik ve yumuşak tabanlı ayakkabılar, ilave olarak tırtıklı tabanlı ayakkabılar giyerse bunun faydası olabilir. üstelik yolda yürürken mümkünse her iki eli de boşta kalacak şekilde, ellerini ceplerine sokmadan yürümelerini tavsiye ediyoruz. Bu düşme esnasında hastanın denge kurmasını veya düşerken avuç içerisine içten düşmesini sağlayacaktır. Daha büyük kırıklardan insanları koruyacaktır” dedi.

Yollarda yürürken çocukların kucağa alınmaması gerektiğini de gösteren Op. Dr. Karaca, “Bunun haricinde bilhassa kayıp düşmeler sonucunda burkulmalar ve etap bileği kırıklarıyla sıklıkla karşılaşıyoruz. Buna engel olmak açısından da mevsimin gerektirdiği şekilde etap bileğini kavrayan uzun botlar giymelerini tavsiye ediyoruz” biçiminde konuştu.