BYEGM Konya İl Müdürü Paslıdan Başkan Tutala ziyaret

Basın Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü (BYEGM) Konya İl Müdürü Cemil Paslı, Seydişehir İlçe Belediye Başkanı Mehmet Tutal’ı makamında ziyaret etti.

Başbakanlık Basın Yayınlama ve Enformasyon Konya İl Müdürü Cemil Paslı, beraberinde Şube Müdürleri Necati Gökçelik ve Okan Çamsoy Seydişehir’e gelerek Başkan Tutal’a makamında bahtı açık olsun dileklerinde bulundu. Konya ve ilçelerinde yer alan basın kuruluşlarını ziyaret ettiklerini kaydeden Paslı, BYEGM olarak bölgede bir çalışma yaptıklarını Konya ve çevresinin zinde basın kuruluşlarına sahip olduklarını kaydetti. İlçelerde basına yardım veren ve katkı maddesi sağlayan Belediye Başkanlarını ziyaret ettiklerini kaydeden Konya İl Müdürü Cemil Paslı, “Biz Konya ilçeleri aralarında Seydişehir’i önemsiyoruz. Basın Yayınlama Enformasyon olarak ilçelerin tanıtımı noktasında bölgeye ve Türkiye’ye aktarılması konusunda üzerimize düşen görevi yapmaya hazırız. Seydişehir ‘de 1 radyomuz ve 4 lokal gazetemiz ve ulusal basına çalışan muhabirler var. Çalışmalarını peşine düşüp takip ediyoruz. Arkadaşlarımızın sıkıntılarını problemlerini çözüme kavuşturmak için çaba ederek zorunlu çalışmaları yapıyoruz” dedi.

Seydişehir Belediye Başkanı Mehmet Tutal, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Seydişehir Belediyesi olarak vatandaşlara hizmet noktasında çalışmalarına kesintisiz devam ettiklerini belirtirken, milli medyanın yanı sıra lokal medyaya da fazla yük verdiklerini kaydetti.