BYEGM Konya İl Müdürü Paslı'dan Seydişehir ziyareti

KONYA (AA) – Başbakanlık Basın Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü (BYEGM) Konya İl Müdürü Cemil Paslı, Seydişehir Belediye Başkanı Mehmet Tutal’ı ziyaret etti.

Makamda gerçekleşen ziyarette Paslı, Konya ve ilçelerinde bulunan basın kuruluşlarını ziyaret ettiklerini, BYEGM olarak bölgede bir çalışma yaptıklarını belirtti.

Konya ilçeleri arasında Seydişehir’i önemsediklerini vurgulayan Paslı, “Seydişehir’de 1 radyomuz ve 4 yerel gazetemiz, ulusal basına çalışan muhabirler var. Çalışmalarını takip ediyoruz. Arkadaşlarımızın sıkıntılarını, problemlerini çözüme kavuşturmak için gayret ediyoruz.” dedi.

Belediye Başkanı Tutal da ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, ulusal medyanın yanı sıra yerel medyaya da çok önem verdiklerini kaydetti.