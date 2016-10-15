“ByLock” soruşturmasını yürüten savcının “ByLock”tan yakalanması

– Konya’da gözaltına alınan ve aralarında “ByLock”u kullanan FETÖ üyelerine yönelik soruşturmayı yürüten Cumhuriyet Savcısı Sarıtaş’ın da bulunduğu 3 savcı ile 3 hakim adliyeye sevk edildi

KONYA (AA) – Konya’da, “ByLock” kullanan Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyelerine yönelik soruşturmayı yürüten ve bu programı kullandığı iddiasıyla gözaltına alınan Cumhuriyet Savcısı Fatih Sarıtaş’ın da aralarında bulunduğu 3 savcı ile 3 hakim adliyeye sevk edildi.

Konya Kadınhanı Hakimi Nihan Zengin, Ereğli Hakimi Nurullah Moral, Karapınar Hakimi Ramazan Tekkoyun ile Konya cumhuriyet savcıları Özkan Kılıç, Hidayet Nacak ve Fatih Sarıtaş’ın polisteki işlemleri tamamlandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince sağlık kontrolünden geçirilmek üzere Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesine getirilen zanlılar, adliyeye sevk edildi.

FETÖ’ye yönelik soruşturması kapsamında, Konya Kadınhanı Zengin, Ereğli Hakimi Moral, Karapınar Hakimi Tekkoyun, Konya cumhuriyet savcıları Kılıç, Nacak ve Sarıtaş dün gözaltına alınmıştı.

Zanlılardan Cumhuriyet Savcısı Sarıtaş’ın, örgütün şifreli haberleşme programı “ByLock”u kullananlara yönelik Konya’da başlatılan soruşturmayı yürüten savcı olduğu öğrenilmişti.