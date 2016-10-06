C vitamini deposu kuşburnunun lezzet yolculuğu

Tokat yöresinde ‘gül burnu’ olarak tanıdık kuşburnu, yüksek kesimlerdeki bitkilerden toplanarak pazarlara getiriliyor. Toplamasından yapımına değin oldukça sıkıntılı olan kuşburnu, marmeladı yapılana değin birçok aşamadan geçiyor. Geleneksel yöntemlerle hazırlanarak sofraya getirilen kuşburnu lezzeti ise damaklarda ayrı bir lezzet bırakıyor.

Tokat’ta kış mevsimi hazırlıkları yapan kadınlar büyük emekler vererek kuşburnunu kazanlarda kaynatarak pişiriyor. Annesinden öğrendiği kuşburnu marmeladı yapımını takriben 15 yıldır sürdüren 3 çocuk annesi, 5 torunu olan 69 yaşındaki Behiye Asar, sabahın erken saatlerinde başladığı kuşburnu yapımının bir gününü aldığını söyledi. Pazardan satın alarak getirdiği kuşburnunu komşularının yardımı ile önce çöpünden, dikenin ayıklayarak yıkadıklarını açıklayan Asar, sonra bakır leğene koyarak kuşburnu tanesini odun ateşinde pişirdiklerini kaydetti. Takriben 1 saat sonradan kuşburnunu bakır leğenden plastik leğene alarak çizme giymek suretiyle ezdiklerini açıklayan Asar, “Ayağımızla ezdikten sonradan kuşburnunu iki kere elekten geçiriyoruz. Elde ettiğimiz kuşburnu suyunu bakır leğene her yerde koyarak odun ateşinde pişiriyoruz. Bakır leğenin dibi tutmasın diye pişene dek sürekli karıştırıyoruz. Bir buçuk iki saat sonradan pişen kuşburnunu kavanozlara koyarak sofraya hazırlanmış ışık halkası getiriyoruz” dedi.

“Torunlarım kuşburnunu fazla seviyor, ona kola diyorlar”

Asar, torunları 7 yaşındaki Ebrunur ile 5 yaşındaki Nisanur’un kuşburnunu fazla sevdiklerini daha fazla suya katarak meyve suyu gibi tükettiklerini ifade ederek, “Torunlarım kuşburnu suyuna kola diyor. Anneleri kuşburnu marmeladını su ile çalkalayarak meyve suyu yapıyor. Okullarına giderken de mataralarına koyup gönderiyor. Okulda çocuklar kola gibi içiyorlar. Aşırı seviyorlar. Bol vitaminli bir meyve. Kurusunu da dere olarak yapıp içiyoruz. Boğaz ağrısına, baş ağrısına, nezleye gribe iyi geliyor. Biz yıllardır kullanıyoruz” diye konuştu.

“Kuşburnundan vazgeçemiyoruz”

Yapması baskı olsa da kuşburnundan vazgeçemediklerini ifade eden Asar, “Bu mevsimlerde yaptığımız kuşburnunu 7-8 ayda tüketiyoruz. Kış mevsimi hazırlığı olarak tarhana, kuşburnu, konserve yapıyoruz. Doğal olarak tüketiyoruz. Yoksa çarşıda satılıyor fakat doğal olanı daha nefis ve organik. Çarşıda satılan kuşburnu marmeladı bu lezzeti vermiyor. Kendi elimizle yaptığımız daha lezzetli oluyor. Gözümüzle görüyor tertemiz yapıyoruz. Çarşıdaki nasıl yapılıyor ne katılıyor biz bilemiyoruz. Kuşburnu yapmayı bilmeyen satın alıp tüketiyor” biçiminde konuştu.

“Kuşburnu azaldı, fiyatı yükseldi”

Meydan Çarşısı’nda 23 yıldır kuşburnu sattığını ifade eden Murat Asar, bu sene havaların yağmurlu geçmesi ve bazı bölgelerde zirai don etkin olması sebebiyle kuşburnu fiyatlarının geçen yıla oranla iki katına çıkarak 6 lira olduğunu söyledi. Kış mevsimi yiyeceği olarak tanıdık kuşburnunun C vitamini deposu olduğunu ifade eden Asar, “Sivas’tan kuşburnu getirip satmaya çalışıyoruz. Rağbet fazla kuşburnu yok. Tokat’ta her evde mutlaka kuşburnu yapılır. Çayı marmeladı çocuklar için kışın daha güzel olur açıklamasını yaptı.

Kış aylarının vazgeçilmezi kuşburnu C vitamini deposu

Irk hekimliğinde böbrek ve mesane taşlarına, ishale, diş eti kanamalarına, göğüs ağrılarına iyi geldiği söylenen C vitamini deposu kuşburnunun çiçek ve yaprakları da bitkisel çay olarak değerlendiriliyor. Daha fazla marmelat olarak tüketilen kuşburnu, kahvaltıların vazgeçilmezleri aralarında yer alıyor. Tokat yöresinde ‘gül burnu’ olarak aşina kuşburnu bitkisi, kaynatılıp içildiğinde vücudu grip ve nezle gibi hastalıklara aleyhinde koruyor. Kuşburnu iltihaplara karşı, solunum yolu enfeksiyonlarına aleyhinde iyi geliyor. Kolesterol seviyesine dengeleyen kuşburnu çayı düzenli içildiğinde kansere yakalanma oranını düşürdüğü belirtiliyor. Kuşburnu ayrıca şeker, böbrek hastalığının yanı sıra kozmetik alanında da kullanılıyor.

Nurhan İçmez