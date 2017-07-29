Çad'da açılan su kuyusuna şehidin adı verildi

KONYA (AA) – İnsan Hak ve Hürriyetleri İnsani Yardım Vakfı (İHH) Ilgın temsilciliği tarafından Çad’da açılan su kuyusuna Şehit Mustafa Çetin adı verildi.

Açılıştan sonra şehidin Yukarı Çiğil Mahallesi’ndeki baba evini ziyaret eden İlçe Kaymakamı Yücel Gemici ve İHH Ilgın Temsilcisi Abdullah Yağcı, açılışı yapılan kuyu ile ilgili aileye bilgi verdi.

Yağcı, yaptığı konuşmada, Afrika’da zaman zaman yaşanan kuraklıktan dolayı su ve gıda kıtlığına bağlı ölümler meydana geldiğini söyledi.

İHH olarak Çad’da şehit Mustafa Çetin adına su kuyusu açtıklarını belirten Yağcı, şöyle konuştu:

“Gönüllülerimiz tarafından yapılan bağışlarla Çad’da şehidimiz Mustafa Çetin adına bir su kuyusu açtırmak elhamdülillah bize nasip oldu. Açılışı gerçekleşen ve kullanımına başlanan su kuyumuzun fotoğraflarını ailemize teslim etmek üzere buradayız.

İnşallah vatan uğruna gözünü kırpmadan şehit olan tüm kardeşlerimizin isimlerini ülkemizde olduğu gibi dünyanın çeşitli noktalarında da yaşatmaya devam edeceğiz. Bizler su kuyularını açarken öncelikli ihtiyacı tespitini yaparız. Önceliğimiz insanların yaşadığı bölgeyi terk etmeden suya ulaşmasıdır. böyle hayırlı bir işe vesile olan herkese teşekkür ediyorum.”

Şehit babası Süleyman Çetin ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek su kuyusuna oğlunun isminin verilmesinde emeği geçenlere teşekkür etti.