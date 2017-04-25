Çağlar: “Yönetimde istikrar, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemiyle garanti altına alınıyor”

Konferansta “Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminde Siyasetin Dönüşümü” konusu değerlendirildi. Çok sayıda üyenin katıldığı konferansın açılış konuşmasını yapan Konya Şube Başkanı Ömer Faruk Okka, “16 Nisan Pazar günü gerçekleştirilen referandum ile Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemine geçişi karşılayan tüzük değişim sürecini geride bıraktık. Milletimizin vatandaşlık görevini yerine getirerek sandığa akın etmesi ve geleceğine sahip çıkması bizleri son derece hoşnut etmiştir. Sandıktan çıkan sonucu herkesin kabul etmesini ve saygı duymasını istiyoruz. Bugünden itibaren bizler önümüze bakarak her zamankinden daha çok üretmeye ve büyümeye devam etmeliyiz. Ekonomi bizim için en önemli gündem maddesi olmalı” ifadelerini kullandı.

Başkan Okka’nın konuşmasının ardından konferansa geçildi. Vakfın çalışmaları hakkında bilgi vererek konuşmasına başlayan SETA Direktörü İsmail Çağlar, “Vakfımız, Cumhurbaşkanlığı sistemine geçişi karşılayan anayasa referandumun sürecinde etkin olarak çalıştı. Bu işin en zor kısmını geride bıraktık. Şimdi yapılması gereken fazla meslek var. ilk olarak ilk önce kanunların tek tek gözden geçirilmesi gerekiyor. Önümüzde daha üzün ve meşakkatli bir süreç var. Peki, neden böyle bir sisteme ihtiyaç duyuldu. Siyasetçiler meydanlarda aralıksız anlattı, kararlılık olacak, erken tercih olmayacak ve tercih gecesi ülkeyi kimin yönettiği belirli olacak. Bunlar bilinen ve bildiğimiz faydalardır. Bunların ötesinde Türkiye’de sabit devlet yapısına ne kadar uğraşırsanız uğraşın içerisine çok artı nüfuz edemiyordunuz. zaman zaman fazla önemli uyuşmazlıklar yaşandı, buna hepimiz şahit olduk. Bürokratik direnç siyasetçileri kabul etmiyordu. Ülkede siyasi kararsızlık gündemden hiç düşmüyordu. Yeni sistemle bu engeller adamakıllı ortadan kalkmış olacak. Teknik faydalarını bir kenara bırakalım, daha bakımlı bir perspektiften baktığımızda baş aşağıya duran bir inşa, normale dönüştürülerek yere sağlam basar ayla gelecek. 2019’da gerçekleştirilecek seçim sonrası yürürlüğe girecek olan sistem, mecliste siyasi parti temsilcilerini uzlaştıracak. Televizyon ekranlarında ağız dalaşı eden siyasi parti temsilcilerini bundan böyle görmeyeceğiz. Seçilen Cumhurbaşkanının elinde birçok yetki var, o da bir takım konular için mecburen uzlaşma yoluna gidecek” diye konuştu.

Yönetimde istikrarın önemine uyarı çeken Çağlar, “Seçim barajında bir denge söz konusudur. Biri yönetimde kararlılık, diğeri ise temsilde adalet… Türkiye’deki seçim barajı Avrupa ortalamasına göre yüksek orandadır. Fakat son 15 yıldır bu baraj oranıyla temsil oranımız düşmedi. Böyle bir sistem getirmişken barajı biraz daha aşağıya çekme imkanınız var. Temsilde adalete kağıt üzerinde de olsa azıcık daha yükseltebilirsiniz. Çünkü yönetimde istikrar, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemiyle garanti altına alındığı için tercih barajı aşağıya çekilebilir” biçiminde konuştu.

Konferansın sonunda Başkan Ömer Faruk Okka, SETA Toplum ve Medya Araştırmaları Direktörü İsmail Çağlar’a hediye ibraz etti.