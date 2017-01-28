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Çaldıkları malzemeleri çalıntı otomobille taşımışlar

28 Ocak 2017 Cumartesi, 15:45

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KONYA (AA) – Konya’da çok sayıda ev, iş yeri, market ve bir yardım derneğinden çaldıkları malzemeleri, çalıntı otomobille taşıdıkları iddiasıyla 6 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, kent merkezindeki çok sayıda ev, iş yeri, market ve bir yardım derneğindeki hırsızlıklarla ilgili soruşturma başlattı.

Güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen polis, Abdülkerim U, Hüseyin U, Metin Ö, Hamza Ö. ve Burak T’yi gözaltına aldı.

Dizüstü bilgisayar, televizyon, sigara ve gıda malzemelerinin yanı sıra yardım derneğinden bal ve 27 litre zeytinyağı çalındığı, bunların daha önce Karatay ilçesinden çalınan 44 SS 834 plakalı otomobille taşındığı tespit edildi.

Şüphelilerin ifadeleri doğrultusunda çalıntı malzemeleri satın aldığı öne sürülen Yılmaz A. da yakalandı.

Zanlılar, Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesindeki sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.

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