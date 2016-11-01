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Çaldıkları paralarla daire kiralayıp, uyuşturucu partisi yapmışlar

Konya’da bir market ve beş mazot istasyonundan 35 bin lira çalan 3 hırsızlık şüphelisinin, çaldıkları paralarla stüdyo daire kiralayıp uyuşturucu partisi düzenledikleri ortaya çıktı.

01 Kasım 2016 Salı, 16:48
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Konya’da bir market ve beş mazot istasyonundan 35 bin lira çalan 3 hırsızlık şüphelisinin, çaldıkları paralarla stüdyo daire kiralayıp uyuşturucu partisi düzenledikleri ortaya çıktı. Hırsızlık şüphelilerin soygun hatıra ise girdikleri iş yerlerinin güvenlik kameraları göre görüntülendi.
Edinilen bilgiye takriben, Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Ofis Amirliği ekipleri, son 1 ay içerisinde kent merkezindeki bir marketten ve beş mazot istasyonunun market bölümlerinden 35 bin lira ve fazla sayıda tahvil çalındığı ihbarı üstüne çalışma başlattı. Iş yerlerindeki emniyet kamerası görüntülerini inceleyen polis, şüphelilerden birinin aranması yer alan ve emniyette çok sayıda suç kaydı olan Mehmet Ç. (23) olduğunu tespit etti. 3 hırsızlık şüphelisinin çaldıkları paralarla merkez Selçuklu ilçesi Beyhekim Mahallesi’nde bir stüdyo daire kiraladıklarını belirleyen polis eve etken düzenledi. Baskında Mehmet Ç. ile birlikte hırsızlık olaylarına karıştığı ileri sürülen Mehmet U. ve Abdurrahman O. da (22) yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin çaldıkları paralarla kiraladıkları stüdyo dairede uyuşturucu partisi düzenledikleri iddia edildi. Evde yapılan aramada bir miktar eroin maddesi ve fazla sayıda senet ele geçirildi.
Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde afiyet kontrolünden geçirilen hırsızlık şüphelileri adliyeye sevk edildi.

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