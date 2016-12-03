Çalılıkları temizlerken ortaya çıktı! Tarihe ışık tutan olay

Ödemiş ilçesine yan Gölcük Mahallesinde, ortaya meydana çıkan Osmanlı dönemine ait mezarlıklar vatandaşları şaşırttı. Ormanların iyileştirilmesiyle mezarlıkların ortaya çıktığı ifade edilirken, bazı vatandaşların meydana çıkan mezarların tarihe ışık tuttuğunu söyledi. Semt muhtarı Ferit Aynalı, mezarlıklarla ilgili şöyle konuştu:

“Semt muhtarlığı olarak İzmir Büyükşehir’den destek içinden gelerek, mahallemizin doğusunda bulunan mezarlığımızın temizlenmesini ve yollarının kilit taş ile döşenmesini talep ettik. İzmir Büyükşehir’de, Öemiş Hapishane ile işbirliği yapıp, mahallemizin mezarlığını temizlerken, çevresindeki ağaçlık alanda da ıslah çalışması yaptılar. Uzun süreden bu yanlamasına girilemeyen çalılık bölge temizlendiğinde buranın eski bir kabristan olduğu ortaya çıktı. Mezarlıkların başındaki taşlar dimdik ayakta idi. Kimilerinde Osmanlı Türkçesi yazıları vardı. Yazılar gayet keskin, akıcı ve okunabiliyor. Büyük bir alana yayılan bu eski mezarlık ile araştırmacıların ilgilenmesini bekliyoruz” dedi.

Övünç Şahan