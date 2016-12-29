Çalıntı aküleri internetten satmaya çalışırken yakalandılar

KONYA (AA) – Konya’da 23 araçtan akü hırsızlığı yaptığı öne sürülen 2 zanlı yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, Çumra ilçesindeki farklı mahallelerde yaşanan akü hırsızlığıyla ilgili soruşturma başlattı.

Görgü tanıklarının ifadeleri ve çevredeki güvenlik kamerası görüntülerinden faydalanan polis, zanlıların Gökhan İ. ve Seyit B. olduğunu belirledi.

Merkez Karatay ilçesi Saraçoğlu Mahallesi’nde gözaltına alınan zanlıların, 23 araçtan çalınan aküleri internetten satmaya çalıştıkları tespit edildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlandıktan sonra Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilen Gökhan İ. ve Seyit B. adliyeye sevk edildi.