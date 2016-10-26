Çalıntı motosiklet bulundu
26 Ekim 2016 Çarşamba, 14:00
AKSARAY (AA) – Aksaray’da 2 gün önce çalınan motosiklet polis tarafından bulundu.
Alınan bilgiye göre, Gökhan Sert’e ait 68 HK 025 plakalı motosiklet, Kurtuluş Mahallesi 3715 numaralı sokaktaki ikametinin önünden direksiyon kilidi kırılarak çalındı.
Yaşanan hırsızlık olayı sonrası Sert, durumu polis ekiplerine bildirdi.
Ekipler, yürüttükleri çalışma sonucu motosikleti terk edilmiş halde buldu.
Motosiklet, Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğü ekiplerinin incelemesinin ardından sahibine teslim edildi.
Polis, hırsızlık zanlısını yakalamak için çalışma başlattı.