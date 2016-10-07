Çalıntı motosiklet bulundu
07 Ekim 2016 Cuma, 13:15
AKSARAY (AA) – Aksaray’da 2 gün önce çalınan motosiklet, polis tarafından bulundu.
Alınan bilgiye göre, Ali Eskin’e ait 42 AU 214 plakalı motosiklet, Taşpazar Mahallesi 815 numaralı sokaktaki ikametinin önünden direksiyon kilidi kırılarak çalındı.
2 gün önce yaşanan hırsızlık olayı sonrası Eskin, durumu polis ekiplerine bildirirken, polis ekipleri soruşturma kapsamında yürüttükleri çalışma sonucu motosikleti terk edilmiş halde buldu.
Motosiklet, olay yeri inceleme Şube Müdürlüğü ekiplerinin incelemelerinin ardından sahibine teslim edildi.
Polis, hırsızlık zanlısını tespit etmek ve yakalamak için çalışma başlattı.