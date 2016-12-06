Çalışanlar 2017de kaç gün tatil yapacak? (2017 tatil günleri)

2016 yılında hükümet arefe ve bayram sonrası günlerini de uzatınca Ramazan ve Kurban bayramlarında çalışanlar 9 gün tatil yapma fırsatı bulmuşlardı.

2017’de ise Ramazan Bayramı, 25 Haziran Pazar, 26 Haziran Pazartesi ve 27 Haziran Salı günlerine denk geliyor. Arefe gününün cumartesi gününe denk gelmesi ve bayramın ilk günü hafta sonuna denk geldiği için çalışanlar ekstrdan yalnızca 2 gün tatil yapabilecekler.

Kurban Bayramı ise 1 Eylül Cuma, 2 Eylül Cumartesi, 3 Eylül Pazar ve 4 Eylül Pazartesi günleri kutlanacak. Kurban Bayramı’nın ikinci ve üçüncü günleri hafta sonuna eşit geldiğinden çalışanlar 31 Ağustos Perşembe gününe eşit gelen arefe günüde eklenirse sadece 3 gün ekstra tatil yapacaklar.

2017’de çalışanlara bir kötü haberde devlete ait tatillerden geldi. 1 Ocak, 23 Nisan, 15 Temmuz, 29 Ekim gibi resmi tatil oan günlerde hafta sonunda eşit geldiği için çalışanlar bu günlerde de ekstra tatil yapma fırsatı bulamayacaklar..

İŞTE 2017’NİN RESMI TATİLLERİ

Yeni Yıl: 1 Ocak 2017 Pazar

Ulusal Bağımsızlık ve Çocuk Bayramı: 23 Nisan 2017 Pazar

Emek ve Dayanışma Günü: 1 Mayıs 2017 Pazartesi

Atatürk’ü Kutlama, Gençlik ve Spor Bayramı: 19 Mayıs 2017 Cuma

Ramazan Bayramı (Arefe): 24 Haziran 2017 Cumartesi

Ramazan bayramı 1. Gün: 25 Haziran 2017 Pazar

Ramazan bayramı 2. Gün: 26 Haziran 2017 Pazartesi

Ramazan bayramı 3. Gün: 27 Haziran 2017 Salı

Demokrasi ve Özgürlükler Günü: 15 Temmuz 2017 Cumartesi

Zafer Bayramı: 30 Ağustos 2017Çarşamba

Kurban Bayramı (Arefe): 31 Ağustos 2017 Perşembe

Kurban bayramı 1. Gün: 1 Eylül 2017 Cuma

Kurban bayramı 2. Gün: 2 Eylül 2017 Cumartesi

Kurban bayramı 3. Gün: 3 Eylül 2017 Pazar

Kurban bayramı 4. Gün: 4 Eylül 2017 Pazartesi

Cumhuriyet Bayramı: 29 Ekim 2017 Pazar

