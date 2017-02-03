“Çalışma Hayatında Milli Seferberlik” programı

AKSARAY (AA) – Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Serhat Ayrım, çalışma hayatındaki sorumlulukları paydaşları ile paylaşarak ve işçi ve işverenlerin sıkıntılarını yerinde görerek tedbir almak istediklerini söyledi.

Ayrım, Aksaray Öğretmenevi’ndeki Çalışma Hayatında Milli Seferberlik programında, çalışma hayatının taraflarına Türkiye’nin 2023 hedefleri doğrultusunda teşvikleri ve çalışmaları anlatacaklarını dile getirdi.

Program kapsamında 81 ili ziyaret etmek istediklerini aktaran Ayrım, program içeriği hakkında bilgilendirmeler yaptıklarını ifade etti.

Bakanlığın talimatıyla daha güçlü bir Türkiye için çalışma hayatının sorunlarını belirleyip, çözüm yollarının bulunacağını anlatan Ayrım, “Çalışma hayatındaki sorumlulukları paydaşlarımızla paylaşarak, işçi ve işverenlerde meydana gelen sıkıntıları yerinde görüp ona göre tedbirler almayı amaçlıyoruz. Bürokratlarımızla bunun için buradayız. Türkiye’nin son zamanlarda büyük sıkıntılar atlattı. Bir an evvel normal hayata geçmek ve istenilen hedeflere ulaşmak için el ele çalışmaların yapılması gerekiyor.” diye konuştu.