ÇANKIRI (AA) – Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Müsteşarı Ahmet Erdem, “İşçimizin ve işverenimizin yanında olacak, alın terinin akıl teriyle değerlendiği, her ikisinin de hakkının korunduğu, daha müreffeh bir Türkiye için çalışacağız.” dedi.

Erdem, “Çalışma hayatında milli seferberlik” programı çalışma ziyaretleri kapsamında bakanlık bürokratlarıyla geldiği Çankırı’da basın toplantısı düzenledi.

Buradaki konuşmasında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın “milli seferberlik” çağrısı doğrultusunda Bakan Mehmet Müezzinoğlu’nun geçen hafta Konya’da “Çalışma hayatında milli seferberlik” programını kamuoyuna duyurduğunu belirten Erdem, bu kapsamda çalışma hayatının taraflarıyla bir araya gelerek, ülkenin 2023 hedefleri doğrultusunda çalışmalarını ve teşviklerini anlatacaklarını söyledi.

Afyonkarahisar, Bolu, Düzce, Kırıkkale, Kırşehir, Çankırı, Yozgat, Nevşehir, Bartın ve Erzurum’a gittiklerini anlatan Erdem şunları kaydetti:

“Gidilmedik şehir bırakmayacağız. Tüm vatandaşlara ulaşmak istiyoruz. 81 ilimizde ticaret ve sanayi odaları, esnaf ve sanatkarlar odaları, iş adamları, sanayiciler, işçiler, aktif iş gücü programlarından yararlanan iş yerleri ve çalışanlar, hibe kapsamında kendi işini kuran engelliler, kadın çalışanlar, işsizler, iade kapsamında tıbbi cihaz kullanan vatandaşlarımız ve emeklilerimize ulaşacağız.

İstihdama katkı sağlama hedefiyle kayıt dışı istihdamla mücadelemizde tarafların desteğini isteyeceğiz. Teşviklerimizi anlatacak, daha güçlü bir Türkiye için çalışma hayatının sorunlarını belirleyerek çözüm yollarını birlikte bulacağız. İşçimizin ve işverenimizin yanında olacak, alın terinin akıl teriyle değerlendiği, her ikisinin de hakkının korunduğu, daha müreffeh bir Türkiye için çalışacağız. Yine hizmetlerimizle ilgili görüş ve önerileri alarak hizmet kalitemizi artırmak için ihtiyaçları belirleyeceğiz.”