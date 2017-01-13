NEVŞEHİR (AA) – Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) Genel Müdür Vekili Mehmet Ali Özkan, “81 ilde çalışma hayatının taraflarıyla bir araya gelerek, ülkemizin 2023 hedefleri doğrultusunda çalışmalarımızı ve teşviklerimizi anlatacağız.” dedi.

Özkan, beraberindeki heyetle Nevşehir’de çeşitli kurum ve kuruluşlara yönelik ziyaretlerde bulundu.

Özkan daha sonra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın “Milli seferberlik” çağrısı doğrultusunda Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca başlatılan “Çalışma hayatında milli seferberlik” programı kapsamında SGK Nevşehir İl Müdürlüğünde basın toplantısı düzenledi.

Burada yaptığı konuşmada, işçi, işveren ve diğer sosyal taraflardan gelen sorunlara çözüm üretebilmek için 81 ilde görüşmeler yapacaklarını söyleyen Özkan, edinecekleri bilgileri derleyerek, vatandaşlar yararına çözüm yolları bulunması için çalışacaklarını bildirdi.

Özkan, “İşverenler için çalışma hayatını kolaylaştıracak çözümler üreterek alanda uygulanması sağlanacak. Çalışma hayatına ilişkin problemlerin çözülmesi adına ziyaretlerimiz sürecek. Bu kapsamda işsizleri, emeklileri, engelli vatandaşlarımızı ev ve iş yerinde ziyaret edeceğiz. 81 ilde tüm noktalarda, çalışma hayatının taraflarıyla bir araya gelerek, ülkemizin 2023 hedefleri doğrultusunda çalışmalarımızı ve teşviklerimizi anlatacağız.” diye konuştu.

Kayıt dışı istihdamın önlenmesine yönelik çalışmalarına da değinen Özkan, kişilerin sigortalı çalışmakla ilgili iradelerini net olarak ortaya koymalarının kayıtdışı istihdamın önlenmesinde önemli olduğunu ifade etti.