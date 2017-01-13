KIRIKKALE (AA) – Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Serhat Ayrım, ülkenin zorlu bir süreçten geçtiğini belirterek, “Burada tabii ki işverenlerimizin de sıkıntıları var. Bunları yerinde bir kez daha tespit ederek, arkadaşlarımızla bunları nasıl çözebiliriz diye uğraşıyoruz.” dedi.

Ayrım, Çalışma Hayatında Milli Seferberlik Programı çalışma ziyaretleri kapsamında Bakanlık bürokratlarıyla geldiği Kırıkkale Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) İl Müdürlüğü binasında basın açıklamasında bulundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın “milli seferberlik” çağrısı doğrultusunda Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu’nun geçen hafta Konya’da Çalışma Hayatında Milli Seferberlik Programı’nı kamuoyuna duyurduğunu hatırlatan Ayrım, bu kapsamda çalışma hayatının taraflarıyla bir araya gelerek, ülkenin 2023 hedefleri doğrultusunda çalışmalarını ve teşviklerini anlatacaklarını söyledi.

Bakanlığın bütün bürokratlarının 81 ili birer birer dolaşacağını vurgulayan Ayrım, “Sorunları yerinde görmek, sivil toplum örgütleriyle ve iş verenlerle bir masa etrafında buluşmak için buradayız. 2023 hedeflerine ulaşabilmek için açıklarımız varsa nelerdir, tespit edip bu konuda illerde gerekli çalışmaları yapmak için buradayız. Milli seferberlik içerisinde mücadele şart.” ifadelerini kullandı.

Ayrım, iş verenlerin, işçilerin, sivil toplum örgütlerinin sorunlarını yerinde tespit edeceklerini belirtti. Bunlara çözüm önerileri getireceklerini anlatan Ayrım, şunları kaydetti:

“Ülke olarak çok zorlu bir süreçten ve günlerden geçiyoruz. Burada tabii ki işverenlerimizin de sıkıntıları var. Bunları yerinde bir kez daha tespit ederek, arkadaşlarımızla bunları nasıl çözebiliriz diye uğraşıyoruz. İşverenlere yönelik bazı teşviklerimiz var. Bunları bir kez daha anlatalım. Bazıları yeni çıktı. Bunları bir kez daha paylaşalım. Bir yol haritası çizeceğiz. Dar bir boğazdan geçiyoruz. Ortak hareket etmek zorundayız. Biz de Bakanlık olarak ne gerekiyorsa onu yapacağız. Bu seferberlik için 10 grup oluşturduk. Bu gruplar 10 ilimizi ziyaret ediyor. 2 ay içerisinde tüm Türkiye’yi sil baştan dolaşacağız ve tespitlerde bulunacağız.”

SGK Kırıkkale İl Müdürü Veli Karacaköylü de ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.