ÇANKIRI (AA) – Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Müsteşarı Ahmet Erdem, “Çalışma hayatında sorun varsa çözümü için ne üretebiliriz, ona bakacağız. Hizmetlerimizde herhangi bir aksama varsa ‘nasıl giderebiliriz’ diye kafa yoracağız.” dedi.

Erdem, “Çalışma hayatında milli seferberlik” programı çalışma ziyaretleri kapsamında bakanlık bürokratlarıyla geldiği Çankırı’da, Vali Mesut Köse’yi ziyaret etti. Ziyaretin ardından Çankırı Ticaret Borsası’na giden Erdem, kentteki odaların başkan ve yönetim kurulu üyeleriyle bir araya geldi.

Erdem, burada yaptığı konuşmada, “Çalışma hayatında milli seferberlik” programını kamuoyuna duyurmak amacıyla Çankırı’da olduklarını söyledi.

Önce bakanlığa bağlı kurumları ziyaret ederek işleyişleri hakkında bilgi aldıklarını dile getiren Erdem, uyguladıkları teşviklerin sahadaki yansımasını görmek istediklerini belirtti.

Jeopolitik konumun ülke üzerinde etkileri bulunduğuna işaret eden Erdem, “Dünya ekonomisi çok kırılgan. İçerisinde bulunduğumuz şartlar da bizi çok etkiliyor. Dolayısıyla hep beraber memleketimize sahip çıkmamız gerekiyor.” diye konuştu.

Erdem, çalışma hayatında da seferberlik başlatıldığına dikkati çekerek, “Özellikle çalışma hayatının işveren kanadını oluşturan sivil toplum örgütleri ile beraberiz. Uyguladığımız teşvikleri konuşuyoruz. Görüşmelerimizde çalışma hayatında sorun varsa çözümü için ne üretebiliriz, ona bakacağız. Hizmetlerimizde herhangi bir aksama varsa ‘nasıl giderebiliriz’ diye kafa yoracağız. Bizden beklentileriniz dinleyeceğiz.” ifadelerini kullandı.

Basına kapalı olarak bir süre daha devam eden toplantıda katılımcılar da sorunlarını dile getirdi.