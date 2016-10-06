Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcısı Yegin Kırıkkale'de:

– “(FETÖ’nün darbe girişimi) Yıllarca kutsal değerlerimizi menfaatleri uğruna araçsallaştıran bir örgüt, Türkiye’nin genç potansiyelinin bir kısmını heba etme görevini bu dönem kendisi üstlenmiş oldu”

KIRIKKALE (AA) – Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcısı Orhan Yegin, FETÖ’nün 15 Temmuz’daki darbe girişimine ilişkin, “Yıllarca kutsal değerlerimizi menfaatleri uğruna araçsallaştıran bir örgüt, Türkiye’nin genç potansiyelinin bir kısmını heba etme görevini bu dönem kendisi üstlenmiş oldu.” dedi.

Yegin, Kırıkkale Üniversitesinin Mavi Salon’da düzenlenen 2016-2017 akademik yılı açılışında yaptığı konuşmada, kendisinin de Kırıkkale Üniversitesi mezunu olduğunu söyledi.

Türkiye’nin genç nüfus potansiyeline sahip olduğunu, gençliğin yetiştirilmesinin, gençlik için yatırımlar yapılmasının ülke ve gelecek açısından büyük önem arz ettiğini dile getiren Yegin, genç nüfusun ülkeye pek çok avantaj sağladığını belirtti.

Bu önemli sermayenin belirli dönemlerde iç ve dış kaynaklı olarak heba edildiğine dikkati çeken Yegin, şunları kaydetti:

“Güç odaklarının ve bu odakların taşeronlarının işbirliği üzerinden farklı dönemlerde gençlik üzerinde çok ciddi senaryolar oynanmaya çalışıldı. Son yaşadığımız darbe kalkışması da bu kurguların sonucu olarak aslında gençlik üzerinde önemli tesirler ve etkiler bıraktı. Yıllarca kutsal değerlerimizi menfaatleri uğruna araçsallaştıran bir örgüt, Türkiye’nin genç potansiyelinin bir kısmını heba etme görevini bu dönem kendisi üstlenmiş oldu.”

Yegin, 27 Mayıs ve 12 Eylül darbe dönemlerinde de hep gençlik üzerinden bu kurguların oluşturulmaya çalışıldığını ve gençliğin sağ-sol diye kamplara ayrıştırıldığını anımsattı.

Üniversitede gençlerin kendi toplumlarına ait olmayan kavram ve gündemler üzerinden kavga ettirildiğine, bu ülkenin gençliği üzerinden ülkenin geleceğine ilişkin dizaynlar yapılmaya çalışıldığına işaret eden Yegin, “28 Şubat döneminde de yine bütün o tartışmalar gençliği mağdur edecek, gençlik üzerinden yapılacak bir süreçle yönetildi. Bütün bu olaylar açıkça göstermektedir ki belirli aralıklarla Türkiye’nin genç potansiyeli engellenmektedir ve bütün bu yaşananlardan memleketimiz zarar görmektedir. Genç potansiyelimizi kullanmaya engel olan bütün bu olumsuz vakalar, gençlik meselesini bir memleket meselesi olarak üzerimize ağır bir vebal yüklediğini açıkça göstermektedir.” diye konuştu.

Yegin, Türkiye’nin kalkınması ve dirilişinin, ancak kendi tarihsel, köksel değerlerinin nesiller arası aktarımıyla mümkün olacağını belirtti.

Tarihin ve coğrafyasının herkesin üzerine yüklediği anlamlar ve sorumluluklar olduğunu vurgulayan Yegin, “Türkiye’nin kalkınması, gelişmesi ve güçlenmesi sadece kendi sınırlarımız dahilinde bir diriliş’ demek değildir. Dualarını aldığımız, yüzünü bize dönen mazlum milletlerin dirilişinin ümidi olma durumunu da tarih ve coğrafyamız bizim üzerimize yüklemiş durumda.” dedi.

Kırıkkale Üniversitesi Retörü Prof. Dr. Ekrem Yıldız da “Bu öğretim yılında 3 bin 326 ön lisans, 5 bin 447 lisans, 354 tezli, 257 tezsiz yüksek lisans ve 66 doktora öğrencisi olmak üzere toplam 9 bin 450 yeni öğrenci üniversitemize kayıt yaptırmıştır. Bu yıl yeni kayıt yaptıran öğrencilerle toplam öğrenci sayımız 38 bin 101’e ulaşmıştır. Öğrencilerimizden 496’sı yabancı uyruklu” ifadelerini kullandı.

Daha sonra, Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi Tefsir Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. İsmail Çalışkan, “Din Anlayışımız” konulu açılış dersini verdi.

Vali Mehmet İlker Haktankaçmaz, Belediye Başkanı Mehmet Saygılı ile akademik personel ve öğrencilerin katıldığı tören, fakülte ve yüksekokullara en yüksek puanla giren öğrencilere hediyelerinin verilmesiyle sona erdi.