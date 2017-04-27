Çalışmadan emekli olmak mümkün! İşte ayrıntılar…

Emekli edinmek her çalışanın hayalidir. Ama sadece çalışanlar yok, çalışmayanlar da emekli olabilir. Kulağa ilk ilk önce ilginç gelen çalışmayanların da emekli olması, isteğe ast sigortalılıkla olası. Peki, kimler isteğe ast sigortalı olabilirler ve çalışmadan nasıl emekli olunur? İsteğe ast sigortalılık, emekçi, memur veya esnaf olarak çalışmadan, kendi primlerini yatırarak emekli olmak aramak.

KİMLERİ KAPSIYOR?

Kişinin kendi isteğiyle sigorta primi yatırması ve bunun sonucunda emekli almak için gerekli şartları tamamlayarak aylık bağlatması durumudur. İsteğe tabi sigortalı olan bir kişinin çalışmasına lüzum yoktur. Akşam’dan Okan Güray Bülbül’ün yazısına kadar, dolayısıyla çalışmadan da emekli olması mümkündür. Bir kişinin isteğe ast sigortalı olabilmesi için bazı şartları taşıması gerekir. Her isteyen isteğe emrindeki sigortalı olamaz. 18 yaşından büyük almak, Sigortalı olmamak, SGK’dan kendi sigortalılığı nedeniyle aylık almamak, Türkiye’de ikamet etmek. Yani 18 yaşından büyük, çalışmayan ve Bono-Kur’lu olmayı gerektirecek bir statüsü bulunmayan, emekli olmayan veya sürekli iş göremezlik geliri almayan şahısların isteğe yan sigortalı olması mümkündür.

TÜRKİYE’DE İKAMET ETMELİ

İsteğe bağlı sigortalı olabilmek için Türkiye’de ikamet etme şartı bulunuyor. Diğer yanlamasına Fransa, İngiltere, İsveç ve İsviçre ile imzalanmış ikili sosyal emniyet sözleşmeleri gereğince bu ülkelerde ikamet eden Türk vatandaşları Türkiye’de isteğe ast sigortalı olabilirler. Oysa bunun dışındaki ülkelerde ikamet eden Türk vatandaşlarının Türkiye’de isteğe tabi sigortalı olma imkanı yasalar gereği bulunmuyor.

SON 1.261 GÜNDE SSK’LI OLMAK FAYDA SAĞLAR

İsteğe tabi sigortalı olarak ödenen primlerin 4/b’li olarak değerlendirilmesi nedeniyle isteğe emrindeki sigortalıların emekli edinmek için keza yüksek prim ödemesi gerekir, keza de emekli aylıkları SSK’lılara göre düşük olur. Örneğin ilk defa bugün sigortalı olan bir SSK’lı erkek, 60 yaşında 7.200 prim günüyle emekli olur. Diğer yana ilk olarak bugün Senet-Kur’a alt sigortalı olan bir erkek ise yeniden 60 yaşında fakat 9 bin gün primle emekli olabilecektir. Dolayısıyla emekliliğine üç buçuk yıl kala SSK’lı olarak çalışmaya geri dönerse ayrıcalıklı olur. Yani son 1.261 günde her yerde SSK’lı olarak emekli olmaları kendilerine avantaj sağlayacaktır.

EN DÜŞÜK PRİM 568 TL

İsteğe bağlı sigortalının ödeyeceği prim miktarı kendisi kadar belirlenmektedir. 2017 yılı için en az prim miktarı 568.80 TL’dir. Diğer yandan emekli olduğunda daha yüksek aylık elde etmek isteyen bir birey isterse 4 bin 266 TL’ye dek isteğe alt sigorta primi ödeyebilir.

SENET-KUR STATÜSÜNDE

Ilk kez 1 Ekim 2008 tarihinden sonradan isteğe ast sigortalı olan kişiler, eski adıyla Senet-Kur’lu, bugünkü adıyla 4/b’li olarak sigortalı sayılırlar. 1 Ekim 2008 öncesinde isteğe yan sigortalı olmakla beraber SSK’lı statüde olanların da bu tarihten sonraki primleri 4/b’li olarak değerlendirilir.

SAĞLIKTAN YARARLANIR

İsteğe tabi sigortalı olanlar genel sıhhat sigortasına da prim ödediği için sağlık hizmetlerinden yararlanabilir. Dolayısıyla çalışmadan emekli olabileceği gibi, keza kendi hem de bakmakla sorumlu olduğu kişiler de sağlık hizmetlerinden de yararlanır.

Okan Güray Bülbül – Akşam gazetesi