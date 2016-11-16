Cami lojmanındaki yangın

YOZGAT (AA) – Yozgat’ın Akdağmadeni ilçesinde cami lojmanında piknik tüpünün patlaması sonucu çıkan yangında hayatını kaybeden 3 kız kardeş için mevlit okutuldu.

Merkez Haseki Camisi’nde düzenlenen programa Fatih Din Görevlileri Derneği Başkanı Metin Kaçar, Akdağmadeni Müftü Vekili Serdar Kılıç, müezzinler, çocukların ailesi, yakınları ve vatandaşlar katıldı.

Kur’an-ı Kerim tilaveti, ilahi ve kaside okunan programda, çocuklar için dua edildi.

Fatih Din Görevlileri Derneği Başkanı Kaçar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 25 müezzin ve kayyımla Akdağmadeni’ne geldiklerini söyledi.

Baba Adem Doğan’ın acısını paylaşmak üzere taziye ziyaretinde bulunduklarını belirten Kaçar, “Geçtiğimiz günlerde üç yavrusunu elim bir olayda kaybeden Adem Doğan kardeşimize taziyede bulunmak, onun acısını paylaşmak üzere buradayız.” dedi.

Akdağmadeni’ne bağlı Umutlu beldesindeki cami lojmanında yaşayan Adem ve Ayşe Doğan çiftinin kızları Elif Naz, Amine ve Hatice Doğan, pürmüz ile soba yakmaya çalışılırken henüz belirlenemeyen nedenle piknik tüpünün patlaması sonucu çıkan yangında hayatını kaybetmişti.