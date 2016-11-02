Camı nefesiyle sanata dönüştürüyor

SİVAS (AA) – ÖNDER FELEK – Cam işleme sanatçısı Halil İbrahim Mert, boru ve çubuk şeklindeki bor camları, 20 yıldır nefesiyle sanat eserlerine dönüştürüyor.

Sivas’ta, Buruciye Medresesi’nde başladığı sanatını, 2 yıldır Şifaiye Sokak’taki iş yerinde sürdüren 40 yaşındaki Mert, cam üfleme sanatıyla birbirinden farklı yüzlerce eşya üretiyor.

İmalatın yanı sıra satış da yaptığı yaklaşık 10 metrekarelik dükkanında ilk olarak oksijen ve LPG ile çalışan “şalama ocağını” açarak işe koyulan Mert, ısıya dayanıklı boru ve çubuk şeklindeki bor camlara, ateş üstünde dengeli ve titizlikle üfleyerek şekil veriyor.

Cımbız ve maşa gibi araçlar da kullanan Mert, bir figürü ortalama 5 dakika ile 1 saat arasında ortaya çıkarıyor.

Kangal köpeği, Sivas ibriği, Nasreddin Hoca, Denizli horozu, semazen, eski Osmanlı ve Selçuklu şişeleri, antik şişeler, Alaaddin’in lambası ve pegasus gibi figürleri ile tanınan ve yüzlerce süs eşyası da üreten Mert, 20 yıldır nefesini sanata dönüştürüyor.

Sivas’ın yanı sıra yurtiçi ve dışındaki fuar ve organizasyonlarda sanatını tanıtmaya çalışan Mert, katıldığı etkinliklerde canlı sunum yaparak cam üflemeye ilgiyi artırmak istiyor.

– “Cam sanatında kültürümüzle özdeş ürünler var”

Mert, AA muhabirine yaptığı açıklamada, cam üfleme sanatını 20 yıl önce yakın akrabalarından usta-çırak ilişkisiyle öğrendiğini söyledi.

Cam üflemede ateşi ve nefesi dengeli kullanmanın önemine dikkati çeken Mert, fabrikasyon hiçbir ürün kullanmadığını belirtti.

Cam üflemeyi kardeşiyle yaptıklarını dile getiren Mert, yakın aile çevresinde bu sanatla uğraşan 6 kişinin ise İstanbul’da yaşadığını aktardı.

Yurt dışındaki etkinliklerde Türkiye’yi temsil ettiklerini, sergi, fuar ve organizasyonlarda canlı performans sergilediklerini anlatan Mert, şöyle konuştu:

“Gittiğimiz her yerde ocağımızı, masamızı kuruyoruz. İnsanların önünde cam sanatını uygulamalı olarak gösteriyoruz. Cam sanatında kültürümüzle özdeş ürünler var. Buradaki ürünlerin çoğu müzelerde bulunanların taklitleri. Roma, Selçuklu Osmanlı dönemine ait ürünler var.”

Mert, yaz mevsiminde gurbetçiler sayesinde hareketliliğin arttığını, kış aylarında ise daha çok yaza hazırlık yaptıklarını dile getirerek, cam üfleme sanatını Sivas’ta yaşatmak için mücadele verdiklerini kaydetti.