Cami ve okul yapımı için protokol imzalandı

NEVŞEHİR (AA) – Nevşehir Valisi İlhami Aktaş ve hayırsever Asım Atabilen tarafından, Esentepe Mahallesi’nde yeri Nevşehir Belediyesince tahsis edilen arsa üzerine yapılacak ilkokul ve cami yapımı için protokol imzalandı.

Valilik makamında gerçekleşen imza töreninde konuşan Vali Aktaş, “Bugün burada devlet millet dayanışması bir kez daha sergileniyor, girişimde bulunulan bu hizmetler gösteriyor ki hayırsever vatandaşlarımızın imkanları ölçüsünde vatanı ve milletinin faydasına yapılacak her türlü hayırlı hizmetlerde bende varım ifadesinin göstergesidir.” ifadelerini kullandı.

İmzaların ardından protokol üyeleri, Atabilen’e teşekkür etti.

İmza törenine, Nevşehir AK Parti milletvekilleri Mustafa Açıkgöz, Murat Göktürk ve Ebubekir Gizligider, Belediye Başkanı Hasan Ünver ve bazı daire müdürleri katıldı.