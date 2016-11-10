Camiden judo eğitimi

Kur’an eğitimi gören çocukların aynı zamanda spor yapmasını hedefleyen proje dahilinde, Mahmutlar Mahallesi’nde yer alan Merkez Cami’nin zemin katındaki bir oda spor salonuna çevrilerek Judo eğitimleri verilmeye başlandı. İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğüne ast eğitmen Okay Camkıran’ın verdiği Judo eğitiminde, kursa katılan kız ve erkek çocuklara esas judo ile savunma teknikleri öğretiliyor.

Eğitimler hakkında veri aktaran Alanya Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Erdal Tamrak, projenin amacının bütün gençleri sporla buluşturmak olduğunu söyledi. Projenin Yaz ve Kış Spor Okulları çerçevesinde yürütüldüğünü belirten Tamrak, “Kur’an-ı Kerim kursuna gelen gençlerimizi sporla buluşturma, spora gelen gençlerimizi de temel dini dersleriyle buluşturma projemiz devam ediyor. Bu kapsamda Alanya İlçe Müftülüğü ile Alanya Gençlik İlçe Spor Müdürlüğü ile iki taraflı bir projeye imza attık. Proje zarfında, Mahmutlar Mahallesi Merkez Cami’nin zemin katındaki bir odayı spor alanına çevirdik. Bize bu imkanı karşılayan Alanya İlçe Müftüsü Mustafa Topal’a teşekkür ediyoruz. Amacımız burada gençleri sporla buluşturmak” dedi.