“Camiler Çocuk Dolsun, Ahlakı Kur'an Olsun” projesi

SİVAS (AA) – Sivas İl Müftülüğü, İl Milli Eğitim ve Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından çocukların okul dönemi dışında da sosyal ve sportif etkinliklerle buluşmasını sağlamak amacıyla, "Camiler Çocuk Dolsun, Ahlakı Kur'an Olsun" adlı projeyi hayata geçirdi.

Sivas İl Müftülüğü Konferans Salonu'nda düzenlenen program, Moralibaba Kur'an Kursu hafızlık öğrencisi Abdullah Burhan Eyce tarafından okunan Kur'an-ı Kerim Tilaveti ile başladı.

Daha sonra Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından hazırlanan 2019 yılı yaz Kur'an kursu sinevizyon gösterimi yapıldı. Ak Mescit Cami 4-6 yaş Kur'an kursu öğrencilerinin Kur'an-ı Kerim’den sureler ile dua okuması ve şiir gösterisiyle devam eden programda çocukların gösterisi, salonda bulunanlar tarafından büyük beğeni aldı.

Ahlak ve değerlerden yoksun bir eğitimde çocukların kişiliğinde tehlikeli boşluklar oluşabileceğini belirten Vali Salih Ayhan, "Çocukların manevi dünyasını zenginleştiren, aynı zamanda birçok sosyal imkan sunan yaz kurslarının önemi çok büyüktür. Nasıl ki bir çiçeğin toprak, su, güneş gibi farklı ihtiyaçları varsa biz çocuklarımızın da tüm ihtiyaçlarını bir arada karşılamamız gerektiğini düşünüyorum." dedi.



Vali Ayhan, 7 bin 176 öğrencinin cami ve Kur'an kurslarına kaydını yaptırdığını ve yaz Kur'an Kursu kayıtlarının devam ettiğini de sözlerine ekledi.

İl Müftüsü Yusuf Akkuş ise 2018 yılının birinci döneminde bin 28, ikinci dönemde ise 947 kurs toplam da ise 51 bin 778 öğrenciye eğitim verdiklerini söyledi.



Programın ardından Vali Salih Ayhan, öğrencilerle sohbet ederek kitap hediye etti.