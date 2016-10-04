KIRIKKALE (AA) – Kırıkkale’de Camiler ve Din Görevlileri Haftası dolayısıyla program düzenlendi.

Nur Cami ve Külliyesi’nde düzenlenen etkinliğe, Kırıkkale Valisi Mehmet İlker Haktankaçmaz, Belediye Başkan Yardımcısı Vedat Genç, İl Müftüsü Bekir Gerek, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

Vali Haktankaçmaz, burada yaptığı konuşmada, haftanın temasının “cami ve kitap” olarak belirlendiğini söyledi.

Haftanın kentte düzenlenecek çeşitli etkinliklerle çok canlı geçeceğini ifade eden Haktankaçmaz, “Çok farklı etkinlikler düzenlenecek. Bu etkinlikler, bu haftayla sınırlı kalmamalı. Bu hafta içerisinde edindiğimiz bilgiler, alışkanlıklar sonraki günlerde de hayatımıza ışık tutmalı. Kur’an-ı Kerim ve dinimiz bize her alanda yol göstermeli. Özellikle çocuklarımızı camilerle tanıştırmak ve buluşturmak anlamında ciddi etkinlikler olacak. Çünkü çocuklarımız bizim geleceğimiz, her şeyimiz.” diye konuştu.

İl Müftüsü Bekir Gerek de mescitlerin ve camilerin İslam’da önemli bir yerinin olduğunu ve kutsallığından dolayı da Allah’ın evi kabul edildiğini dile getirdi.

Camilerin, Allah’ın rahmetinin yeryüzüne ulaşmasına vesile olan mübarek mekanlar olduğunu vurgulayan Gerek şöyle konuştu:

“Yeryüzünde Allah’a en sevimli yerlerdir. Cennet bahçeleridir. Camiler, Müslüman beldelerin mührüdür. Cennet vatanımızın manevi tapularıdır. Birlik ve beraberliğimizin ilham kaynağıdır. Vatan sevgisinin, şehitlik ve gazilik duygusunun beslendiği, çalışma azminin işlendiği, anne ve babaya hürmetin, güzel ahlakın öğretildiği, irfan yuvalarıdır. Camiler, mihrabıyla mabet, kürsüsü ile mektep, minberi ile devlettir. Camiler tarihimizin, kültürümüzün, medeniyetimizin hatıralarının saklı bulunduğu, düşmanla savaşan ordumuz için duaların yapıldığı, asker ocağına vatan evlatlarının uğurlandığı, Allah, vatan, millet ve bayrak sevgisinin gönüllere nakşedildiği halk mektepleridir. Camiler ve minarelerde okunan salalar, ezanlar bağımsızlığımızın en güzel ilham kaynağıdır. Bunun en güzel canlı örneği 15 Temmuz gecesi görülmüştür.”

İlahi dinletisi ve sema gösterisinin de yer aldığı program, hayır sahiplerine ve başarılı din görevlilerine verilen hediyelerin ardından sona erdi.