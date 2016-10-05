Camiler ve Din Görevlileri Haftası

KARAMAN (AA) – Karaman Müftü Vekili Ziyaeddin Kırboğa, Camiler ve Din Görevlileri Haftası dolayısıyla beraberindeki heyetle Karaman Valisi Süleyman Tapsız’ı ziyaret etti.

Tapsız, ziyaretten duyduğu memnuniyeti belirterek, hafta için Müftü Vekili Kırboğa ve beraberindeki heyeti tebrik etti.

Kırboğa, hafta kapsamında Vali Tapsız’a bu yıl yapılacak etkinlikler konusunda bilgi verdi.

Ziyaret programı günün anısına Vali Tapsız’a Kuran-ı Kerim hediye edilmesi ve hatıra fotoğrafı çekilmesiyle sona erdi.