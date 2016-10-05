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05 Ekim 2016 Çarşamba

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Camiler ve Din Görevlileri Haftası

– Beypazarı’da, Camiler ve Din Görevlileri Haftası kapsamında kitap sergisi a

05 Ekim 2016 Çarşamba, 17:13
Camiler ve Din Görevlileri Haftası

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ANKARA (AA) – Beypazarı Müftülüğü, Camiler ve Din Görevlileri Haftası kapsamında kitap sergisi açtı.

Beypazarı İlçe Müftüsü Abdulkadir Pese, “Cami Huzur, Kitap Dolu, Sende gelen sende oku” temasıyla Atatürk Parkı’nda açılan kitap sergisinde gazetecilere yaptığı açıklamada, hafta boyunca çeşitli etkinliklerde bulunulacağını bildirdi.

Kitap sergisinin hafta boyunca açık kalacağını belirten Müftü Pese, sergide dini yayınlar çerçevesinde, Diyanet İşleri Başkanlığının çeşitli yayınlarından eserlerin bulunduğunu belirtti.

BEYPAZARI kitap sergisi

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