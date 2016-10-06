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Camiler ve Din Görevlileri Haftası

06 Ekim 2016 Perşembe, 18:00
Camiler ve Din Görevlileri Haftası

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ANKARA (AA) – Ankara’nın Kızılcahamam ilçesinde, “Camiler ve Din Görevlileri Haftası” dolayısıyla program düzenlendi.

Kızılcahamam Belediyesi Nikah ve Toplantı Salonu’nda düzenlenen etkinlik, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından Kur’an-ı Kerim tilavetiyle başladı.

Programın açılışında Kızılcahamam Müftüsü Sinan Kazancı, selamlama konuşması yaptı.

Daha sonra konuşmacı olarak katılan Milli Eğitim Bakanlığı Stratejik Planlama ve Yönetim Daire Başkanlığında Daire Başkanı Mehmet Baki Öztürk, cami ve kitap hakkında programa katılanlara bilgi verdi.

Ankara Kızlcahamam

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