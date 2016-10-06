ANKARA (AA) – Ankara’nın Kızılcahamam ilçesinde, “Camiler ve Din Görevlileri Haftası” dolayısıyla program düzenlendi.

Kızılcahamam Belediyesi Nikah ve Toplantı Salonu’nda düzenlenen etkinlik, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından Kur’an-ı Kerim tilavetiyle başladı.

Programın açılışında Kızılcahamam Müftüsü Sinan Kazancı, selamlama konuşması yaptı.

Daha sonra konuşmacı olarak katılan Milli Eğitim Bakanlığı Stratejik Planlama ve Yönetim Daire Başkanlığında Daire Başkanı Mehmet Baki Öztürk, cami ve kitap hakkında programa katılanlara bilgi verdi.