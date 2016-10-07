KONYA (AA) – Beyşehir ilçesinde, Camiler ve Din Görevlileri Haftası kapsamında gerçekleştirilen etkinlikler sürüyor.

Beyşehir İlçe Müftülüğü tarafından hafta çerçevesinde Cuma günü sabah namazı buluşması gerçekleştirildi.

Tarihi Eşrefoğlu Camisi’ndeki buluşmada, sabah namazı öncesinde şehitler için hatim okundu, dualar edildi.

Hafta dolayısıyla Hastane Camisi’nde de bayanlara yönelik hatim ve mevlit programı gerçekleştirildi.

Daha sonra Camiler ve Din Görevlileri Haftası kapsamında düzenlenen şiir ve kompozisyon yarışmasında dereceye giren ortaokul ve liselerde öğrenim gören öğrencilere, hafta çerçevesinde düzenlenen konferans programının sonrasında ödülleri verildi.

Yarışmada birincilere 300, ikincilere 200 ve üçüncülere ise 100’er liralık para ödülü verildi.

Törende, bu yıl din görevlileri arasında düzenlenen hafızlık yarışmasında Türkiye ikincisi olan İlçe Müftülüğü personeli hafız Mustafa Çiftçi’ye Beyşehir Kaymakamlığı tarafından başarı belgesi, Müftülükçe de dizüstü bilgisayar verildi.

Ayrıca, ilçe genelinde yaptırılan camilere maddi yardımlarda bulunan hayırseverlere de birer plaket takdim edildi.