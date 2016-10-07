Camiler ve Din Görevlileri Haftası

KONYA (AA) – Seydişehir Müftülüğü, Türkiye Diyanet Vakfı temsilciliğinin işbirliğiyle Camiler ve Din Görevlileri Haftası dolayısıyla program düzenlendi.

Kızılay Düğün Salonu’nda düzenlenen etkinlik, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından Kur’an-ı Kerim tilavetiyle başladı.

Programın açılışında Seydişehir Müftüsü Kemal Demirel, selamlama konuşması yaptı.

Daha sonra konuşmacı olarak katılan Ahmet Cengiz Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr Hüseyin Arıkan, cami, kitap, eğitim ve okumanın önemi hakkında programa katılanlara bilgi verdi.

Programa, Kaymakam Regaip Ahmet Özyiğit, Dekan Prof. Dr. Hüseyin Arıkan, Müftü Kemal Demirel, din görevlileri katıldı.