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07 Ekim 2016 Cuma

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Camiler ve Din Görevlileri Haftası

07 Ekim 2016 Cuma, 17:35
Camiler ve Din Görevliler Haftası

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Camiler ve Din Görevlileri Haftası

ANKARA (AA) – Beypazarı’nda Camiler ve Din Görevliler Haftası dolayısıyla Sultan Alaeddin Camisi’nde Sakal-ı Şerif, vatandaşların ziyaretine açıldı.

İlçe Müftüsü Abdulkadir Pese, gazetecilere yaptığı açıklamada, hafta boyunca çeşitli etkinlikler düzenlediklerini belirtti.

Bugün 15 Temmuz şehitlerinin ruhlarına hitaben mevlit okunduğunu aktaran Pese, şunları söyledi:

“Hafta boyunca 12 etkinlik düzenledik. Bu günde görüldüğü gibi burada mevlidi şerif kıraat olundu. Ardından Peygamber Efendimizin Sakal-ı Şeriflerini halkın ziyaretine açtık. Bunun dışında Sakal-ı Şerif ziyaretinin ardından cami avlusunda tüm cemaate ve katılımcılara pilav ile ayran ikramında bulunduk.”

Belediye Başkanı Tuncer Kaplan da öncelikli olarak Camiler ve Din Görevlileri Haftasını kutladıklarını vurguladı.

Beypazarı’nda Sakal-ı Şerif’in halkın ziyaretine açıldığını belirten Kaplan, “Bu vesile ile Müftümüze, müftülük personeline, düşüncelerinden dolayı teşekkür ediyorum. İlçemizde bu tür etkinlikler devam eder ve bu ilçemize, memleketimize hayırlar getirir diye düşünüyorum.” dedi.

BEYPAZARI camiler ve din görevlileri haftası

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