Camiler ve Din Görevlileri Haftası

ANKARA (AA) – Beypazarı’nda Camiler ve Din Görevliler Haftası dolayısıyla Sultan Alaeddin Camisi’nde Sakal-ı Şerif, vatandaşların ziyaretine açıldı.

İlçe Müftüsü Abdulkadir Pese, gazetecilere yaptığı açıklamada, hafta boyunca çeşitli etkinlikler düzenlediklerini belirtti.

Bugün 15 Temmuz şehitlerinin ruhlarına hitaben mevlit okunduğunu aktaran Pese, şunları söyledi:

“Hafta boyunca 12 etkinlik düzenledik. Bu günde görüldüğü gibi burada mevlidi şerif kıraat olundu. Ardından Peygamber Efendimizin Sakal-ı Şeriflerini halkın ziyaretine açtık. Bunun dışında Sakal-ı Şerif ziyaretinin ardından cami avlusunda tüm cemaate ve katılımcılara pilav ile ayran ikramında bulunduk.”

Belediye Başkanı Tuncer Kaplan da öncelikli olarak Camiler ve Din Görevlileri Haftasını kutladıklarını vurguladı.

Beypazarı’nda Sakal-ı Şerif’in halkın ziyaretine açıldığını belirten Kaplan, “Bu vesile ile Müftümüze, müftülük personeline, düşüncelerinden dolayı teşekkür ediyorum. İlçemizde bu tür etkinlikler devam eder ve bu ilçemize, memleketimize hayırlar getirir diye düşünüyorum.” dedi.