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Camiler ve Din Görevlileri Haftası

03 Ekim 2016 Pazartesi, 18:13
Camiler ve Din Görevlileri Haftası

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Camiler ve Din Görevlileri Haftası
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AKSARAY (AA) – Aksaray Müftüsü Cemalettin Bal ve beraberinde heyet, 01 – 07 Ekim tarihleri arasında kutlanan Camiler ve Din Görevlileri Haftası dolayısıyla Aksaray Valisi Aykut Pekmez’i ziyaret etti.

Müftü Bal ile beraberinde müftü yardımcıları Yaşar Zengin, Sait Çavuşoğlu ve din görevlilerinden oluşan heyeti makamında kabul eden Vali Pekmez, Camiler ve Din Görevlileri Haftası kapsamında yapılan etkinlikler hakkında bilgi aldı.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Pekmez, din görevlilerinin Camiler ve Din Görevlileri Haftasını tebrik etti.

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