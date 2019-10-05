“Camiler yapılış amacına uygun kullanılmalıdır”

KIRŞEHİR (AA) – Diyanet İşleri Başkanlığı Rehberlik ve Teftiş Başkanı Fatih Mehmet Karaca, "Camiler yapılış amacına uygun olarak kullanılmalıdır. Camilerde namaz kılmak, insanların birbirleriyle hemhal olması gerçek amaçlardandır. İnsanların camilere gidip din eğitimi almalı, irşad faaliyetleri ile dinlerini en iyi şekilde öğrenmelidir. Bunu yaparak mescitler imar edilmiş olur." dedi.

Kırşehir'de Camiler ve Din Görevlileri Haftası etkinlikleri kapsamında, Neşet Ertaş Kültür ve Sanat Merkezinde düzenlenen "Cami hayatın içinde, hayat caminin içinde" başlıklı konferansta konuşan Fatih Mehmet Karaca, Hazreti Peygamber'in Medine'ye gittikten sonra burada ilk iş olarak Mescidi Nebevi'yi inşa ettiğini hatırlattı.

İlk cami olan Mescidi Nebevi'nin, dönüşümün başladığı, idare edildiği, yönetildiği ve takip edildiği ana merkez olduğunu vurgulayan Karaca, caminin sadece namaz kılmak için değil, Hazreti Peygamber'in toplumdaki değişimi sağlamak için de inşa edildiğini dile getirdi.

Karaca, Mescidi Nebevi'nin bugünkü camiler gibi her şeyi ile dört dörtlük yapılmadığını, etrafında duvarı olan bir alandan teşekkül ettiğini vurgulayan Karaca, şunları kaydetti:

"O caminin özel bir fonksiyonu vardı. içindekilerin yaşantısı orayı anlamlı hale getirmiştir. İlk inşa edilen mescitlerden sonra yapılanlar da Peygamber Efendimizin gerçekleştirmek istediği dönüşüm ve değişime uygundu. Atalarımız, ecdadımız zamanında da aynı amaçla en güzel şekilde icra edildi. Camiler birer merkezdi. Önceleri şehirler camilerin etrafında kurulur, eğitim faaliyetleri de başlardı. Camilerin içinde okullar, kütüphaneler olurdu. Camilerin yanında aş evleri, kervansaraylar, hamamlar vardı. Bir medeniyet, bütün müesseseleriyle birlikte camilerin etrafında yeşerir ve büyürdü. Şehirde caminin etrafında çoğalırdı. Bu seneki Camiler ve Din Görevlileri Haftası temamız da olduğu gibi, 'Cami hayatın içinde, hayat caminin içinde' şeklinde devam ederdi."

– "Camiler yapılış amacına uygun olarak kullanılmalıdır"

Allah'ın mescitlerini imar etmenin taş, tuğla ile inşa etmek olmadığını da aktaran Karaca, şöyle devam etti:

"Camiler yapılış amacına uygun olarak kullanılmalıdır. Camilerde namaz kılmak, insanların birbirleriyle hemhal olması gerçek amaçlardandır. İnsanlar camilere gidip din eğitimi almalı, irşad faaliyetleri ile dinlerini en iyi şekilde öğrenmelidir. Bunu yaparak mescitler imar edilmiş olur. Ayeti kerimede 'Bir kısım insanlar hayra çağırma, iyiliği emretme ve kötülükten de uzaklaştırma görevini üstlensin' buyruluyor. İşte bu çağrının doğal muhatabı din görevlileri, Kur'an kursu öğretmenleridir. Bu görev bizlerin omuzlarındadır. Bizler bu görevi üstlenmişken, layıkıyla yerine getirmeliyiz."

İl Müftüsü Mehmet Yaman ise Camiler ve Din Görevlileri Haftası kapsamında kent genelinde önemli etkinlikler düzenlediklerini, ziyaretler yaptıklarını, öğrenci ve şehit aileleriyle bir araya geldiklerini ifade ederek, din görevlileriyle birlikte fidan dikimi de yapacaklarını aktardı.

Konferansa Belediye Başkan Yardımcısı Nuri Araz, ilçe müftüleri, din görevlileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.