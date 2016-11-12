Caminin çelik para kasasını elektrik süpürgesiyle boşalttılar

Pamukkale’nin Kuşpınar Mahallesi’nde bulanan tarihi Hacı Hasanfeyzi Efendi Camii iki ay içinde üçüncü kere hırsızların hedefi oldu. İki ay önce cami tuvaletlerinin camlarını kıran hırsızlar, bir süre sonradan caminin antre kısmında merdivenin aşağı bulanan güvenlik kameralarının kayıt cihazını da çalarak kayıplar karıştı. Üç kez hırsızın girdiği camide toplanan takviye parası için çelik kasa yerleştirilirken, çelik kasadaki paralar hırsızlar tarafından zihin almaz bir yöntemle çalındı. Çelik kasayı açamayan hırsız ya da hırsızlar, kasanın üstteki kısmında içine para atılması için açılan delikten de paralara ulaşamayınca yine camiye ait elektrikli süpürgesini çalıştırıp kasanın içindeki parayı çektiler.

Bu kere da kombiyi çaldılar

Hırsızlar dün gece de geç saatlerde tarihi camiye gelerek, caminin pencere camını kırdı. Çift camı ayakları ile kıran hırsızlar sonradan içeri girerek, camide ısınmak için kullanılan kombiyi söktü. Kombinin tesisatlarının zarar görmemesi için büyük bir titizlikle söken hırsızlar, doğal gazı, elektriği kestikten sonradan kombiyi de yanına alarak olay yerinden uzaklaştı. Sabah namazı için camide gelen imam tarafından fark edilen hırsızlık olayı, polise bildirildi. İhbarla olay yerine gelen ekipler, olay uygun parmak izi çalışması yaptı.

Son iki ay içinde üçüncü defa camiye hasar verdiklerini gösteren Hacı Hasanfeyzi Efendi Camisi Yaşatma Derneği Yöneticisi emekli hoca 76 yaşındaki Nevzat Çınar, “Ilk gelişlerinde kapılar açıktı, kapatmıyorduk. Diyanetin emri vardı, kapılar açık kalacak diye. Kapının açıklığından yararlanarak, içeri giriyor. Gelip güvenlik kameralarını söküyor, sonradan içine yardım paralarının atıldığı çelik kasanın üzerindeki delikten elektrikli süpürgesiyle paraları çekiyor. Bu iki ay kadar önce olmuştu. Emniyete bildirdik, emniyet de ‘siz kendiniz kameradan inceleyin, kim yaptıysa ona bakın’ deyip bırakıp gitti, bir netice alamadık. Hırsız ya da hırsızlar iki gün önce yeniden geliyor. Camı kırarak, içeri giriyor. İçeride kombiyi kesiyor, elektriği kesiyor, sonra gene kasadaki paraları çekip gidiyor” diye konuştu.

“Cami cemaati olarak hırsızlardan bıktık”

Kombinin yeni olduğunu gösteren Çınar, “Kasanın içindeki paranın miktarını bilmiyoruz. Ama çoktu, çünkü türbeye gelenler para bırakıyorlardı. Kombi ise camiyi yenilendiğinde, tamirat geçirmişti” dedi.

Caminin birkaç iki ay içinde üç defa hasar görmesinin cemaati sıkıntılı ettiğini bildiren Çınar,”Cami cemaati olarak hırsızlardan bıktık artık. Cami cemaati huzursuz, bugün mü bir şey olacak, yarın mı bir şey olacak endişesi ve korkusu ile buraya gelip gidiyoruz. Yetkililerden yardım bekliyoruz. Ne yapılacaksa yapılmasını rica ediyoruz” dedi.

Cami cemaatinden 75 yaşındaki Ali Niyaz Doğan ise “Allah belalarını versin, Allah’ın evi soyulmaz, Allah onları bin beter etsin. Diyeceğim başka bir şey değil. Daha önce bu kameranın cihazları ve kamerayı sökmüşler, onu ne yapacaklar bilmiyorum fakat, onu da almış gitmişler” biçiminde konuştu.

Durumdan huzursuz olduklarını bildiren Doğan, “Korkumuz daha büyük cihazlarımız var onları ellemeseler diyoruz. İki üç tane klimamız var, üstelik onları alırlarsa işimiz daha kötüdür” ifadelerini kullandı.

Olayın çözülmesi için yetkililerden takviye isteyen cami cemaati ve semt sakini 49 yaşındaki Muhammet Karaosmanoğlu, “Camimiz yeni bir inşa, yeni restorasyonu yapıldı. Lakin iki üç aydan beri hırsızlar buraya dadandı. Hatta camimizin camını kırıp, içeri girmişler, kombiyi çalmışlar, kasadaki paraları elektrikli süpürgesiyle çalmışlar. Bu tarihi bir yapı, ibadethaneye, camiye niye böyle yapılıyor. Yetkililerden daha güvenli bir şekilde camimizin korunmasını istiyoruz. Çünkü bizim yapacak bir şeyimiz yok” dedi.

Medeni Topaloğlu