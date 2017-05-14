Camiye 10 bin lira bağış hapisten kurtardı

Seyhan ilçesi Kocavezir Mahallesinde geçtiğimiz 25 Ekim’de, esnaf Uğur Oral, Musa Bulut ile kuzeni İsmail Bulut’un iş yerinin önüne aracını park edince aralarında ağız dalaşı çıktı. Kavga büyüyüp kavgaya dönüşünce, Uğur Oral’ın babası Ali Oral da kavgaya karıştı. Çıkan kavgada taraflar birbirlerini darp ederek yaraladı. Bunun üzerine polis merkezine dışarı giden şahıslar, birbirlerinden şikayetçi oldu. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, dosya, ‘Kasten Yaralama’ suçunun ‘uzlaşma’ zarfında olması nedeniyle, Adana Cumhuriyet Başsavcılığı Barıştırma Bürosunca görevlendirilen uzlaştırmacı Hatice Eryılmaz Özoğlu’na verildi.

Uzlaştırmacı Hatice Eryılmaz Özoğlu, şikayetçi Uğur Oral ve babası Ali Oral ile görüşüp, anlaşma şartı ve talebini aldı. Baba oğul, kendileri için bir şey istemediklerini belirtip, şüphelilerin camiye bağış yanmaları halinde uzlaşacaklarını söyledi. Uzlaştırmacının görüştüğü şüpheliler de, talebi kabul edince, iki taraf el sıkışarak uzlaştı. Bunun üstüne Musa Bulut ile İsmail Bulut, Yüreğir Merkez Camiine 10 bin lira bağış yaparak, ‘Kasıtlı Olarak Yaralama’ suçundan 1 yıldan 3 yıla dek hapis cezası talebiyle mahkemede yargılanmaktan kurtuldu.

Yüreğir Merkez Cami İmam Hatibi Mustafa Bıyıklı, taraflar arasında yaşanan tartışmanın tatlıya bağlanarak çözülmesinin sevindirici olduğunu belirterek, “Camimiz Ramazan ayı bitimiyle yıkılıp her tarafta yapılacak. Bağışlanan 10 bin lirayı da yeni camimizin inşaatında kullanacağız. Her iki tarafa teşekkür ediyoruz. Onların kavgası hayırlı bir işe vesile oldu” dedi.