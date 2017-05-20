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Camiye giderken aracın çarpıp kaçtığı yaşlı adam ölü bulundu

Çarpıp kaçan şahısların kimliği belirlenemezken, yaşlı adamın cesedi sabah saatlerinde yakınları tarafından bulundu.Olay, gece saatlerinde Akşehir Çamlı Mahallesi’nde meydana geldi.

20 Mayıs 2017 Cumartesi, 14:17

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Çarpıp kaçan şahısların kimliği belirlenemezken, yaşlı adamın cesedi sabah saatlerinde yakınları tarafından bulundu.

Olay, gece saatlerinde Akşehir Çamlı Mahallesi’nde meydana geldi. Çamlı Mahallesi anacadde üzerindeki evinden yatsı namazını kılmak üzere ayrılan Doğan Özbey’den (70) haber alamayan yakınları yaşlı adamı merak edip aramaya başladı. Adamın camiye gelmediğini de öğrenen yakınları Özbey’i aramayı sürdürdü. Anayoldaki lambaların yanmadığı da öğrenilen olayda, sabah saat 05.30 sıralarında anayoldaki bir hendek içerisinde ihtiyar adamın cesedi bulundu. Olay yerine çağrılan afiyet ve jandarma ekiplerince yapılan incelemede Doğan Özbey’in bir araç çarpması sonucu hendeğe düşerek hayatını kaybettiği belirlendi.

Jandarma kadar yapılan incelemede Akşehir istikametinden Çakıllar istikametine içten dışarı giden bir aracın çarpmasıyla olayın yaşandığı varsayım edilirken, kazaya karışan aracın ve şahısların bulunması için emniyet ve MOBESE kameraları incelemeye alındı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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