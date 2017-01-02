Can dostlarını “ev”lendiriyorlar

ESKİŞEHİR (AA) – Eskişehir’de, sosyal medya aracılığıyla bir araya gelen Düş Bahçesi Çocukları Topluluğu üyeleri, kış mevsiminde sokak kedilerinin barınması amacıyla kentte belirlediklere alanlara “kedi evleri” yerleştiriyor.

Ankara’da strafor üretimi yapan bir fabrikanın, sosyal sorumluluk projesi kapsamında kediler için özel evler hazırladığını sosyal medya aracılığıyla öğrenen topluluk, yetkililerle iletişime geçti. Fabrikadan 20 kedi evi edinen topluluk üyeleri, Eskişehir’de sokak hayvanlarının yoğunlukta olduğu park, bahçe, site, iş yerleri ve apartmanların uygun yerlerine yerleştirdi.

Eskişehir Düş Bahçesi Çocukları Topluluğu Kurucusu Hüseyin Özgören, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Ankara’da faaliyet gösteren bir strafor fabrikasının sosyal sorumluluk projesi kapsamında kedilere özel ev ürettiğinden haberdar olduklarını belirtti.

Fabrika yetkilileriyle görüştüklerini ifade eden Özgören, “Projeyi Eskişehir’de de uygulamaya koyacağımızı anlattık. Onlar da hiçbir bedel talep etmeden, strafordan yapılmış 20 kedi evini üreterek bize gönderdi. 2017 yılında 500 kedi evini kente getireceğiz. 500 kadar kedi evini hayvanseverlerin de yönlendirmesiyle belirtilen noktalara monte etmeye devam edeceğiz. Bu projeyi Eskişehir’e kazandırdığımız için çok mutluyuz.” diye konuştu.

Özgören, Dorlion Arama ve Kurtarma Derneği (DAK) Başkanı Ömer Canayakın’a ve Çamlıca Mahallesi Muhtarı Savaş Hancı’ya strafor evlerin dağıtımında yönlendirme yaptıkları için teşekkür etti.

Topluluk üyesi Zuhal Avcı da böyle bir projeyi Eskişehir’de uygulamanın heyecanını yaşadıklarını dile getirdi. Sokak kedilerine yuva kazandırabilmek için DAK üyeleriyle gönüllü çalıştıklarını kaydeden Avcı, strafordan üretilen evlerin hayvanları soğuktan koruduğunu bildirdi.